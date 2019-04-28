«Любовь к диктаторам» назвали американской традицией

Президент США Дональд Трамп поддерживает отношения со многими авторитарными лидерами, пишет политолог Стивен Кук в Foreign Policy, отмечая, что эта стратегия не нова – многие американские лидеры вели дела с недемократическими режимами.

Кук напоминает, что Трамп недавно провел телефонный разговор с ливийским военнокомандующим Халифой Хафтаром. Трамп в том числе признал роль Хафтара в борьбе против терроризма и в обеспечении безопасности нефтяных ресурсов в стране, передает RT текст статьи.

Ранее, напоминает Кук, США наоборот поддерживали официальное правительство Ливии. Автор статьи предполагает, что Трамп заменил дипломатический процесс «своими личными желаниями».

Политолог пишет, что для Трампа такие лидеры, как Хафтар, приемлемы – в отличие от лидеров Венесуэлы или Кубы, которые не хотят быть частью широкого американского альянса. Но даже из этого списка есть исключения, отмечает Кук. Так, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын долгое время был для Трампа врагом номер один, но затем они вступили в переговоры. Трамп имеет теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, пишет автор статьи.

И кажется, что любовь с авторитарными лидерами – новаторство Трампа, но это не так, отмечает политолог. Он напоминает, что на Филиппинах до Дутерте был Фердинанд Маркос, в Египте до ас-Сиси – Хосни Мубарак, до Хафтара был Муамар Каддафи. Было ли удачным такое сотрудничество – спорный вопрос, но оно было, подчеркивает Foreign Policy, называя подобное положение вещей американской традицией.

Ранее Bloomberg сообщил, что Трамп в телефонном разговоре с командующим Ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром дал понять, что Вашингтон одобряет наступление ЛНА на Триполи.