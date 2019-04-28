New York Times извинилась за антисемитскую карикатуру

Газета New York Times извинилась за то, что опубликовала в Twitter антисемитскую карикатуру.

Издание признало, что в заявлении, которое было опубликовано в Twitter, имелись «антисемитские тропы», передает РИА «Новости».

На карикатуре глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху представлен в образе собаки-поводыря для «слепого» президента США Дональда Трампа, носящего кипу. На собачьем ошейнике висит звезда Давида.

Газета признала, что «изображение было оскорбительным». Решение опубликовать карикатуру в издании назвали «ошибочным».