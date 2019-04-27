Путин назвал необходимую для выдачи паспортов жителям Донбасса сумму

Объем средств на выдачу российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик может составить 100 млрд рублей в течение в нескольких лет, это не такая огромная сумма, заявил президент Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай глава государства отметил, что выдача российских паспортов жителям Донбасса не влечет серьезной нагрузки.

Все социальные обязательства государства перед россиянами будут выполнены, передает ТАСС слова президента.

Он подчеркнул, что «какой-то серьезной нагрузки для российского бюджета, связанной с какими-то сбоями возможными в будущем в самой социальной системе России, не будет, это абсолютно исключено».

Перед принятием решения о паспортах для Донбасса Россия все просчитала, в том числе, какое число жителей ДНР и ЛНР могут на них претендовать, сообщил Путин.

Он добавил, что не считает социальной несправедливостью, если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию. «Она очень маленькая, а люди живут под пулями», – добавил он.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщал, что выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России.

Также сообщалось, что жители Донбасса с российскими паспортами смогут претендовать на российские страховые пенсии по старости только в том случае, если сменят место жительства и переедут в Россию.

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