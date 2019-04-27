Водитель в США въехал в толпу из-за ненависти к мусульманам

Во вторник в Саннивейле (Калифорния, США) водитель Исайя Джоэль Пиплс наехал на группу пешеходов, которых посчитал мусульманами, сообщило в пятницу управление общественной безопасности города.

Пострадали восемь человек, в том числе 13-летний подросток. Они были госпитализированы, передает РИА «Новости».

Водитель 1984 года рождения задержан. Он обвиняется в покушении на убийство.

Через несколько дней после инцидента правоохранители получили доказательства, что пострадавшие были выбраны целью для атаки «на основании их расовой принадлежности». Пиплс действовал, исходя из «своей убежденности, что они исповедовали ислам».

Мужчина родился и проживал в Саннивейле.

Напомним, в последние годы подобные атаки на мусульман участились на Западе. Аналогичные инциденты происходили в Лондоне и Париже. Отметим, что использование транспорта для такого рода терактов распространено и среди джихадистов.