Запрет США на иранскую нефть назвали подарком для России

От введения США полного запрета на иранскую нефть пострадает сам Вашингтон и его западноевропейские союзники, в то время как Россия только выиграет, считают американские СМИ.

Санкции вызовут резкий рост цен на нефть, что сыграет в пользу России, которая сможет стабилизировать свою экономику за счет экспорта черного золота, передает Russia Today со ссылкой на CNN.

В публикации отмечается, что каждый прибавленный к стоимости барреля доллар немедленно приведет к улучшению финансового положения России, поскольку продажи нефти составляют 60% всего экспорта страны. Таким образом, американские санкции против Ирана частично уравняют негативный эффект от ограничений США и Европы против России. Авторы статьи подчеркивают, что Вашингтон «накладывает бремя на западноевропейских союзников, являющихся крупными покупателями нефти». Кроме того, прогнозируется еще больший рост цен на черное золото вследствие нарастающего напряжения в Ливии.

Как отмечается в материале, резкий рост цен на сырье, начавшийся сразу же после заявления госсекретаря США Майка Помпео прекратить действие исключений из санкций на покупку иранской нефти, может иметь обратный эффект для США, так как жителям Штатов с лета придется платить больше за бензин.

Напомним, США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти. Более того, Штаты пообещали в дальнейшем расширить давление на Иран.

Отказ США продлить разрешение на закупку иранской нефти для ряда стран застал эти государства врасплох, так как всего несколько недель назад Вашингтон придерживался противоположных намерений.