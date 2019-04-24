Проезд в электричках для петербургских льготников сделали бесплатным

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали предложение врио губернатора города Александра Беглова о круглогодичном бесплатном проезде для льготников в пригородных поездах.

«Сегодня петербургский парламент поддержал законодательную инициативу временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Предоставляя людям старшего поколения – ветеранам, пенсионерам, работникам предпенсионного возраста и многодетным родителям право на круглогодичный бесплатный проезд в электричках, город оказывает им существенную материальную помощь, расширяет возможности для полноценного отдыха и укрепления здоровья», – сказал спикер парламента Вячеслав Макаров, передает ТАСС.

Изменения вступят в силу с 27 апреля. Отмечается, что за принятие законопроекта выступили все 43 депутата, принимавшие участие в голосовании.

Сообщается, что бесплатный проезд будет действовать для тружеников тыла, жертв политических репрессий, ветеранов труда и военной службы, пенсионеров по возрасту и стажу, а также женщин с почетным званием «Мать-героиня». Норма распространится на 1 млн жителей Санкт-Петербурга, говорится в сообщении.

Как сказал Беглов, финансирование льготного проезда в 2019 году будет осуществляться за счет оптимизации расходов городской казны, в 2020 году средства заранее предусмотрят в бюджете. По оценке депутата Заксобрания Петербурга Елены Киселевой, компенсация потребует около 710 млн рублей ежегодно.

Напомним, в апреле врио губернатора Санкт-Петербурга внес в парламент города законопроект, предусматривающий право бесплатного проезда в пригородных электричках для льготных категорий граждан.

Ранее Беглов провел встречу с ветеранами Колпинского района, в ходе которой обсудил вопросы, касающиеся льгот и лекарственного обеспечения, а также поручил разработать единую социальную карту.