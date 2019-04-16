Петербургские пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в парламент города законопроект, предусматривающий право бесплатного проезда в пригородных электричках для льготных категорий граждан.

Планируется, что уже с 27 апреля право на бесплатный проезд в электричках получат шесть категорий льготников. В частности, смогут пользоваться правом бесплатного проезда граждане, проработавшие в тылу не менее полугода в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, а также лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, пишет «Российская газета».

Льготу планируется распространить также на ветеранов труда и ветеранов военной службы и на всех граждан, которые пострадали от политических репрессий. Кроме того, получателями льготы станут матери-героини и пенсионеры.

Ранее Беглов провел встречу с ветеранами Колпинского района, в ходе которой обсудил вопросы, касающиеся льгот и лекарственного обеспечения, а также поручил разработать единую социальную карту.