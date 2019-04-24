Дан прогноз о том, какой будет политика Зеленского на посту президента Украины

После выборов президента Украины в стране сохранятся высокие геополитические риски вследствие вооруженного противостояния в Донбассе, а политика избранного президента Владимира Зеленского будет преемственной, считают в международном рейтинговом агентстве Moody's.

«Отсутствие у избранного президента парламентской базы, его ограниченная политическая база и связи с изгнанным олигархом Игорем Коломойским выдвигают на первый план некоторую политическую неопределенность, но мы все еще ожидаем преемственности общих ориентиров политики в ближайшие годы», – говорится в отчете агентства, передает РИА «Новости».

«Геополитические риски, вероятно, останутся повышенными из-за продолжающегося конфликта на востоке Украины», – отмечается в сообщении.

Напомним, шоумен Зеленский победил на выборах президента Украины во втором туре с результатом 73% голосов.