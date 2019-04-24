Врио главы Алтая отправил в отставку зампреда правительства после жалобы ОНФ

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин отправил в отставку первого заместителя председателя правительства региона Роберта Пальталлера, на которого активисты Общероссийского народного фронта жаловались в Генпрокуратуру России.

«Мы обсудили с Робертом Робертовичем ситуацию в республике, положение дел в сферах, которые он курировал и его дальнейшие планы. Он написал заявление о сложении полномочий. Я принял его отставку, соответствующий указ будет подписан мной до конца апреля в установленном порядке», – приводит слова Хорохордина Regnum.

Пальталлер работал в правительстве Алтая с 2006 года. С 2014-го года занимал пост первого зампреда, курирующего экономику, инвестиции, энергетику, ЖКХ, дорожное строительство и другие вопросы.

В сентябре 2018 года активисты ОНФ попросили Генеральную прокуратуру проверить деятельность Пальталлера на предмет коррупционных нарушений. Претензии ОНФ были связаны передачей земель хозяйства «Чуйское» в собственность компании Ивана и Антона Пальталлеров ООО «Алтайский берег». Оба являются сыновьями теперь уже бывшего первого зампреда республиканского правительства, земли им были предоставлены бесплатно.

По факту злоупотребления должностными полномочиями в ООО «Чуйское» было возбуждено уголовное дело.

Роберт Пальталлер считался одним из ближайших соратников бывшего главы республики Александра Бердникова. 20 марта 2019 года Бердников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке, которая была удовлетворена. В тот же день Путин назначил врио главы Республики Алтая Олега Хорохордина — участника второго потока программы развития кадрового управленческого резерва («школы губернаторов»), председателя совета ГЛОНАСС.