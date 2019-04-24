Путин рассказал, в чем надо брать пример с чеченцев

Президент Владимир Путин заявил, что россиянам нужно брать с чеченцев пример в вопросах демографии, отметив, что в этой республике высокая рождаемость.

«Есть сфера, в которой мы все должны брать пример с чеченцев – это демографический процесс. ... На Кавказе вообще, в Чечне в частности, рождаемость очень высокая – первое. И второе: есть очень важное обстоятельство – там нет брошенных сирот», – пояснил глава государства, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал слова председателя парламента Чечни, который назвал одним из главных положительных показателей республики демографический рост. По его словам, население в Чечне выросло на 350 тыс. человек.

Глава государства отметил, что чеченцы и остальные кавказцы бережно относятся к детям и родственникам.

«Родственниками чувствуют себя все, хоть более-менее находящиеся в родстве. И чувствуют свою обязанность перед детьми – поднимать их, помочь им, дать им образование, профессию», – отметил президент.

Путин пояснил, что у России есть огромное преимущество, поскольку она может взять самое лучшее, что есть у разных народов, проживающих на ее территории.

«Берем все самое лучшее и культивируем, развиваем это, используем на благо всей страны. Я очень рассчитываю, что мы так и будем делать в дальнейшем», – подвел итог президент.

По данным Росстата, численность Чечни на 1 февраля 2019 года составляла 1,45 млн человек, из которых городские жители – 535 тыс. человек, сельское население – 923 тыс. человек.