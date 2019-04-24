Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев

Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании в отношении А. Манли и У. Абдаллы меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Заседание пройдет сегодня», – сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева РИА «Новости».

В ноябре уже были заочно арестованы девять сирийцев по данному делу. Все они объявлены в международный розыск, но пока не задержаны.

Напомним, российский самолет Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецкими военными. Анкара утверждала, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство.

Экипаж успел катапультироваться, однако спускавшегося на парашюте пилота Олега Пешкова расстреляли в воздухе боевики. Погибшему летчику было посмертно присвоено звание Героя России.