Власти Японии решили закрыть не отвечающие антитеррористическим нормам АЭС

Комиссия по ядерному регулированию Японии приняла решение об остановке АЭС, которые не отвечают государственным нормам антитеррористической безопасности, сообщило Kyodo.

Срок, до которого японские энергетические компании должны создать на своих атомных объектах необходимые средства физической защиты, для каждой из АЭС устанавливается в индивидуальном порядке, передает ТАСС.

Регулятор постановил, что никаких отсрочек предоставляться не будет, и если нормы антитеррористической безопасности к обозначенному сроку компаниями удовлетворены не будут, работа их АЭС будет остановлена.

В частности, срок создания необходимой инфраструктуры для действующей в настоящее время АЭС «Сэндай» истекает в марте 2020 года.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» Комиссия по ядерному регулированию Японии значительно ужесточила нормы безопасности для работы АЭС.

Напомним, в марте 2011 года в Японии произошла крупнейшая в мире авария на АЭС. Ответственность за произошедшее суд возложил на японские власти. В октябре 2017 года на пляжах Японии, на расстоянии десятков километров к югу от АЭС «Фукусима», был обнаружен радиоактивный песок.

Помимо этого, в сентябре 2018 года на севере Японии произошло сильное землетрясение, которое повредило систему охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом на остановленной АЭС «Тамари».