Reuters исправило опровергнутую Роснефтью новость о поставках сырья в Венесуэлу

Агентство Reuters поправило материал о поставках нефти в Венесуэлу, в котором утверждалось, что платежи от продажи сырья проходят через российско-венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк», попавший под санкции.

«Reuters не смог определить, были ли произведены платежи по предложенной схеме, удаляет упоминание «Еврофинанс Моснарбанка» и уточняет, что эксперты не видят нарушения санкций», – написало агентство, передает РИА «Новости».

Напомним, агентство Reuters сообщило об обходе американских санкций венесуэльской нефтяной госкомпанией Petroleos de Venezuela SA при помощи Роснефти. В российской компании эту информацию опровергли.