«Аэрофлот» третий год подряд стал любимой авиакомпанией в Китае

«Аэрофлот» третий год подряд признан любимой иностранной авиакомпанией в Китае.

Почетное звание было присвоено перевозчику на ежегодной премии Flyer Award 2019 в Шанхае, говорится на сайте компании.

Лучшие авиакомпании выбрали экспертное жюри и пассажиры, часто пользующиеся авиалиниями. Награда присваивается самым достойным игрокам туристического рынка, работающим в Китае, отмечается в сообщении. Среди победителей разных лет были авиакомпании с мировым именем и высшим международным уровнем сервиса – «пять звезд» от консалтинговой компании Skytrax.

«Признание «Аэрофлота» любимой иностранной авиакомпанией Китая третий год подряд – свидетельство эффективности нашей стратегии. К услугам наших пассажиров обширная сеть маршрутов и один из самых молодых самолетных парков в мире. Аэрофлот выбирают миллионы жителей Поднебесной, которые ценят нашу авиакомпанию за доступные тарифы, удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево и высокое качество сервиса на всех этапах путешествия», – сказал генеральный директор компании Виталий Савельев.

Среди преимуществ «Аэрофлота» отмечается активное развитием транзитных перевозок между Европой и Азией. Сообщается, что в Китае маршрутная сеть перевозчика включает четыре ключевых пункта – Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Также указывается на расширение спектра услуг, рассчитанных на китайского потребителя: сотрудничество с популярной в Китае платежной системой Alipay и информационное сопровождение на китайском языке.

Отмечается, что в 2019 году «Аэрофлот» также получил китайскую премию Stars Awards 2019 как лучшая авиакомпанией для транзита между Китаем и Европой.

Ранее «Аэрофлот» входил в число 20 крупнейших авиакомпаний мира по объемам пассажиропотока и пассажирооборота по версии Airline Business.