В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения России опубликовало проект постановления, согласно которому в школах будут введены две новые должности – «старший учитель» и «ведущий учитель».

«Старший учитель» должен будет заниматься проектированием и координацией участия педагогических работников в разработке компонентов образовательных программ общего образования, также ему вменят в обязанность методическое сопровождение деятельности педагогов, передает РИА «Новости».

«Ведущий учитель» займется интеграцией учителей, психологов, дефектологов, социальных педагогов в работу. Также он будет заниматься педагогическим наставничеством.

Новые должности реализуют в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».