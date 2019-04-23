Флот Украины пополнился кораблем-разведчиком

ВМС Украины спустили на воду новый разведывательный корабль специального назначения, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня (был спущен) средний разведывательный корабль, аналога которому нет на Украине», – прокомментировал событие министр обороны Степан Полторак, передает RT.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что «крестной матерью» нового судна стала глава благотворительного фонда морского транспорта Антонина Шкамерда.

В сентябре 2018 года сообщалось, что США передадут Украине списанные патрульные катера Island, которые до сих пор не доплыли до пункта назначения.

В марте стало известно, что Соединенные Штаты намерены передать Украине еще два списанных патрульных катера типа Island.