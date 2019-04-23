В ЛНР отреагировали на планы штаба Зеленского раскрыть «правду» о войне в Донбассе

«Мы искренне считаем, что и Порошенко, и Турчинов должны понести заслуженное наказание за свои кровавые действия, за нарушение конституции, за развязывание войны с собственным народом», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он прокомментировал намерения штаба Владимира Зеленского предать огласке правду о войне на Юго-Востоке Украины.

«Я не вижу никаких угроз или проблем, если мы узнаем правду об Иловайском или Дебальцевском котлах. С нашей стороны и так все прозрачно с самого начала. А уж каким образом с украинской стороны будут разбираться в том, кто где что нарушил, какие давались команды, кто с самого начала вообще пытался игнорировать происходящее, отказываясь признать, что их войска находятся в котлах, – вот в этом украинская сторона и, в частности, Зеленский, пускай разбираются», – отметил Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Минских переговоров.

По его словам, у Зеленского, если он имеет амбиции стать общенациональным лидером, нет иного выхода, кроме как детально разобраться в деятельности своего предшественника.

«В данном случае это посыл не в нашу сторону, но нам очень интересно будет увидеть эти расследования, и мы искренне считаем, что и Порошенко, и Турчинов, и ряд других персонажей должны понести заслуженное наказание за свои кровавые действия, за нарушение конституции, за развязывание войны с собственным народом», – резюмировал Мирошник.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, анонсируя основные позиции новой власти в сфере национальной безопасности и обороны, член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил о наказании виновных в начале конфликта в Донбассе.

«Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, принимавшие решения или бездействовали там, где надо было действовать – будут привлечены к ответственности», – заявил Апаршин.

Напомним, 21 апреля прошли выборы президента Украины. После обработки 99% протоколов лидирует Владимир Зеленский.

Ранее он заявлял о намерении вести «мощную информационную войну» в Донбассе.