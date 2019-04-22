Названа причина возгорания на могиле Евгения Осина

Возгорание на могиле певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище произошло по вине сотрудников кладбища, факт вандализма не подтвержден.

«Возгорание произошло по вине недобросовестных сотрудников кладбища. Соседние захоронения не пострадали. Ограждения никогда не было, его в принципе сломать не могли», – рассказали в пресс-службе московского «Ритуала» РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что могилу Осина на Троекуровском кладбище в Москве подожгли вандалы, в московском главке МВД указали, что происшествие произошло несколько дней назад и уже проводится проверка.

Факт осквернения могилы подтвердил и друг семьи Осиных, продюсер Андрей Разин. Он рассказал, что бывшая жена Евгения Осина собирается подать заявление в правоохранительные органы и жалобу на Троекуровское кладбище по факту вандализма на могиле.

Напомним, певец Евгений Осин умер в 2018 году, у него остановилось сердце. Известноть Осину принесли такие песни, как «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и другие.

Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы побили молотком надгробие Карла Маркса в Лондоне.