Эксперт поддержал требующих выплат за командировки в Сирию моряков

«Командировки в Сирию являются самой настоящей боевой службой», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя ситуацию с экипажами трех военных кораблей ЧФ, потребовавших через суд выплаты за командировки в Сирию.

«Командировка – это в условиях мира, а сейчас отправка в Сирию – это война. Эквивалентом этой «командировки» является боевая служба в особо рискованных условиях, и за это должны выплачиваться эквивалентные командировочные и добавляться другие льготы», – заявил Ненашев.

По мнению эксперта, этот вопрос будет подниматься регулярно, оптимальный способ его решения – создание закона, защищающего права моряков.

«Это вопросы сохранения жизни людей и стимулирования их к исполнению обязанностей. Соответствующие начальники должны принимать изменения в нормативные и подзаконные акты, а если необходимо, то и инициировать принятие закона, защищающего права моряков. XXI век – это век возрастающей напряженности, и без флота отстаивать интересы страны невозможно», – уверен собеседник.

Ненашев подчеркнул, что помимо ВМФ существуют и другие структуры, находящиеся в морях и океанах и выполняющие задачи в интересах страны.

«Эта проблема актуальна для всего российского флота, вопрос выплат должен касаться всех флотов и экипажей. Моряки вспомогательного флота, рабочие, служащие – они все должны быть защищены», – уверен эксперт.

Напомним, экипажи трех кораблей ЧФ через суд потребовали выплат за командировки в Сирию.