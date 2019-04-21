Лавров посоветовал не ждать извинений от России

России, если кто-то ждет от нее извинений, не за что извиняться, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что действия нашей страны отвечают международному праву.

«Некоторые не нуждаются в том, чтобы им давали шанс – они и так опираются на свои национальные интересы, а не на пожелания какого-то чужого дяди. Но если кто-то сейчас встал в позу обиженных и ждет от нас каких-то извинений, то нам не за что извиняться. Мы делаем все, что отвечает международному праву, Уставу ООН», – сказал министр в ответ на вопрос в эфире телеканала «Звезда» о том, готова ли Москва дать всем второй шанс.

«Мы уважаем право любого народа самому определять свою судьбу. Это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно. К диалогу мы готовы всегда», – приводит его слова РИА «Новости».

Отношения России и Запада стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Западные страны, обвинив Москву во «вмешательстве», ввели против нашей страны санкции. Россия приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. Москва не раз подчеркивала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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