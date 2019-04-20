Врио главы Мурманской области открыл новый агрегат на ключевой в регионе ГЭС

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии открытия нового агрегата на ключевой в регионе гидрэлектрострации – Верхнее-Туломской ГЭС.

«40 тонн металла, благодаря которым у нашего региона появятся дополнительные энергомощности. Это новое рабочее колесо гидроагрегата Верхне-Туломской ГЭС. Специально приехал посмотреть на его установку: во-первых, это очень интересно и впечатляюще, а во-вторых, электричество сегодня – принципиально значимый ресурс, и дешевая, экологичная энергия, в том числе, ГЭС – важное наше преимущество», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Верхнее-Туломская ГЭС расположена на реке Тулома в Мурманской области. Это самая мощная гидроэлектростанция в Северо-Западном регионе России и одна из пяти гидроэлектростанций России с подземным зданием.

Напомним, 21 марта президент Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил временно исполняющим обязанности Андрея Чибиса.

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