Участвующая в параде Победы боевая техника прибыла в Москву

В Москву прибыла колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, сообщает Минобороны.

Техника передислоцирована с площадки Алабино на улицу Нижние Мневники, передает РИА «Новости».

Речь идет о комплексах «Ярс», «Искандер-М», С-400, «Панцирь» и другой колесной боевой технике – всего свыше 100 единиц. Дорога составила более 60 км.

Также на Нижние Мневники прибыла гусеничная техника: Т-34-85 и Т-72Б3, БМД-4М, БТР-МДМ, БМП-3, «Мста-С», «Бук-М2», «Тор-М2». Сначала ее довезли до станции «Пресня» по железной дороге, дальнейший путь она проделала самостоятельно.

Первая репетиция парада запланирована на 29 апреля, генеральная репетиция состоится 7 мая.

Напомним, в социальных сетях появились видео новейших парадных российских кабриолетов Aurus, которые должны принять участие в параде Победы.