В Конгрессе США задумали наказать виновных в «российском вмешательстве»

Руководитель международного комитета Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгель подготовил очередной законопроект, направленный против России и главы американского государства Дональда Трампа.

Энгель предлагает наказать виновных в «российском вмешательстве» в американские выборы, а также провести расследование по проекту строительства Trump Tower в Москве, передает РИА «Новости».

Основой для документа стал доклад спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера. По мнению Энгеля, в докладе продемонстрирована «реальная картина широкомасштабной атаки России».

Энгель также считает, что в докладе Мюллера выявлено желание Трампа строить бизнес с Россией.

В четверг со значительными сокращениями был обнародован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году. Москва обратила внимание, что авторы доклада фактически расписались в том, что у них нет доказательств «вмешательства».

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