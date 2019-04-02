Суд вынес наказание участникам незаконного митинга в Магасе

Магасский районный суд Ингушетии назначил наказания в виде штрафов и арестов участникам несанкционированного митинга в Магасе, в ходе которого пострадали сотрудники полиции.

Так, за совершенные правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, наказания в виде 10 суток ареста назначено четырем задержанным, двум – штраф в размере 20 тыс. рублей.

Эксперты высоко оценили оперативно вынесенное решение суда по такому острому вопросу. «Профилактическая роль любого наказания вступает в силу только тогда, когда действует принцип неотвратимости административной и уголовной ответственности», – заявил РАПСИ адвокат Алексей Михальчик.

В то же время он выразил большое беспокойство столкновением участников беспорядков с сотрудниками правоохранительных органов. «Массовые беспорядки – это серьезное преступление, в ходе которого могут пострадать десятки или сотни невинных граждан. Особую опасность эти беспорядки приобретают, если имеет место противостояние с сотрудниками правопорядка, которые действуют в рамках закона, данных им приказов. Эти люди исполняют свой долг, и поэтому, если они страдают в ходе выполнения своего служебного долга, такие действия, безусловно, должны быть наказаны», – уверен Михальчик.

В свою очередь д.ю.н., профессор, адвокат Игорь Трунов сообщил, что ответственность за такое правонарушение грозит весьма суровое: «Если же вред был причинен сотрудникам правоохранительных органов или хотя бы одному из них, то это тяжкое преступление (часть 2 статья 318 УК РФ) до 10 лет лишения свободы», – пояснил Трунов.

Следует заметить, что столкновения участников беспорядков с полицией актуализировали вопрос об изменении статуса правоохранителей в подобных ситуациях. Дабы пресечь такие недопустимые действия протестующих в дальнейшем может быть заимствован, например, немецкий опыт, где еще с 1950 года действует «Полиция готовности», предназначенная для защиты граждан от последствий несанкционированных демонстраций, забастовок. Ее подразделения имеются в каждом регионе Германии, а численность достигает тысячи человек, находящихся на казарменном положении.

Ранее в СК сообщили, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту применения насилия в отношении 10 сотрудников Росгвардии и МВД в ходе проведения несанкционированного митинга в Магасе. В результате произошедшего сотрудникам правоохранительных органов были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК России. Юристы, комментируя столкновения участников протестных акций с сотрудниками полиции в Магасе, выступили за ужесточение наказания за нападение на правоохранителей.