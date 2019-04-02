Пограничники задержали два судна в Баренцевом и Японском морях за браконьерство

Российские пограничники задержали два иностранных судна в Баренцевом и Японском морях за нарушение правил добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В частности, сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержано иностранное судно, осуществлявшее незаконную добычу красного краба-стригуна в российских водах Японского моря. Капитан судна попытался скрыться, но на борт судна с вертолета высадились сотрудники погрануправления. Судно-нарушитель вместе с экипажем (22 человека) доставлено в порт Находка, передает ТАСС.

«Расставленные браконьерами крабовые ловушки подняты из воды, 3195 экземпляров живого краба выпущено в естественную среду обитания. Сумма предотвращенного ущерба составила более 2 млн рублей», – отметили в ЦОС.

Кроме того, сотрудниками погрануправления ФСБ России по западному арктическому району в ходе контрольно-проверочных мероприятий на норвежском траулере Arctic Swan, осуществлявшем добычу креветки в районе острова Малый Айнов, выявлены нарушения правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Для дальнейшего разбирательства судно проследовало в порт Мурманск.