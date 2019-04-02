Врач сочла нынешний гематоген вредным снеком

Сейчас «используется имидж старого гематогена», но употреблять его не следует, заявила врач-педиатр, аллерголог и гастроэнтеролог Татьяна Бандурина.

Бандурина пояснила, что дело не в бычьей крови, а в том, что нынешний гематоген «состоит в основном из сахара и других наполнителей», не приносит никакой пользы, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Бандуриной, сегодня гематоген – «это обычный снек, который просто удовлетворяет чувство голода». Продукт «использует имидж того старого гематогена, который был необходим в свое время, потому что продуктов не хватало».

Сейчас бычья кровь полезна «в виде кровяной колбасы или каких-то других продуктов», а «от сладких продуктов начинает вздувать животы, развивается дисфункция ЖКТ, и как следствие – аллергия».

«Гематоген входит в тот список продуктов, который я категорически не рекомендую употреблять вообще», – заявила врач.