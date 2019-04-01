Американские СМИ объяснили любовь россиян к «угощениям из крови»

Американский журналист Марк Хей провел расследование, в котором попытался выяснить причины большой популярности гематогена среди россиян.

Статья под названием «Как Россия полюбила сладкие батончики из крови» опубликовал сетевой журнал Vice.

Изучая гематоген, Хей привлек к расследованию российских ученых Марию Пироговскую, которая рассказал журналисту, что советским детям его часто давали вместо шоколадки или конфет. Хей описывает гематоген, как «советский эквивалент липких витаминов, сравнивая его текстуру с американскими конфетами «Тутси ролл».

«В отличие от сладких добавок современной Америки, гематоген не был сделан из витаминов и минералов, выделенных из натуральных продуктов или произведенных в лаборатории синтетическим путем. Его железо, которое предотвращает анемию, происходит из черного пищевого альбумина – технического термина для крови. В частности, советские производители производили гематогенные батончики так, чтобы в каждом содержалось не менее 5 процентов коровьей крови», – пишет автор статьи.

Журналист отмечает, что гематоген не был каким-то экспериментом или редким продуктом, а считался неотъемлемым продуктом советских аптек, «рожденным бережливостью, прагматизмом и централизованным тоталитарным производством и распространением». По словам Хея, гематоген стал побочным продуктом от производства колбасных изделий и был обусловлен дефицитом.

Врач-гематолог Томас Делогери рассказал журналисту о пользе гематогена, подчеркнув, что идея использовать кровь в пищевом продукте для лечения анемии не была сумасшедшей. Специалист отмечает, что наличие в гематогенных батончиках железа из крови делает его более усваиваемым, чем таблетки.