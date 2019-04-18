Нарочно сбившему курсанта МЧС водителю предъявили обвинение

Водителю Mercedes Вячеславу Дмитренко, который намеренно наехал на курсанта МЧС в Воронеже, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе управления СК по Воронежской области.

«Местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», – говорится на сайте СК.

Отмечается, что воронежец свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

Ленинский районный суд сообщал, что у мужчины вторая группа инвалидности, он имеет тяжелые заболевания, кроме того злоупотребляет алкоголем, передает РИА Новости.

Пострадавший курсант получил сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематому левой голени.

Напомним, 45-летний водитель Mercedes совершил намеренный наезд на 21-летнего курсанта МЧС. ДТП произошло 1 апреля, но видео с места происшествия попало в Сеть только 9 апреля. Спустя день МЧС сообщили о задержании водителя.

Профессор медуниверситета Людмила Дмитренко – мать воронежца, сбившего курсанта МЧС, – оправдала поступок сына «слепотой» и «психической болезнью».

Пользователи соцсетей резко негативно отреагировали на ее заявления. При этом в воронежском ГУ МВД не придали значения словам матери водителя.