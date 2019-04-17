Мамаев выступил с требованиями к потерпевшим

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обратился к избитому им гендиректору ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину в ходе заседания Пресненского суда Москвы, заявив, что тот не должен до конца жизни держать на спортсменов обиду за инцидент в кафе.

«На очной ставке вы говорили, что извинения я принес. Сейчас вы говорите, что я должен был извиниться в «Кофемании» перед всеми. На момент очной ставки вы находились рядом со мной. По уголовному делу я прохожу из-за эпизода с вами. Я считаю, что мои слова в тот момент были искренними и осознанными, я не лукавил», – приводит слова Мамаева Sports.ru.

Спортсмен отметил, что если бы ему дали возможность извиниться перед людьми в «Кофемании», он бы это сделал. Мамаев признал, что повел себя в тот момент неправильно, но заметил, что не отрицал это на очной ставке.

«Я думаю, что вы, как взрослый человек, должны понимать, что каждый из нас, скорее всего, осознал и понял то, что произошло. Для каждого из нас это останется уроком на всю оставшуюся жизнь», – подчеркнул футболист.

Он подтвердил, что все участники потасовки понимают, что их действия «были не совсем правильные», как и «вся та ночь, все то утро».

«Но это не значит, что мужчинам – вам, Денису Климентьевичу, Виталию Соловчуку до конца своей жизни держать обиду на нас. Это не те действия, которые принесли непоправимый вред вам и остальным потерпевшим. Если будет возможность с вами примириться когда-нибудь, я бы этому был бы рад. Мы бы нашли взаимопонимание и с вами, и с Денисом Паком», – сказал Мамаев.

Ранее Гайсин рассказал о своих ощущениях после удара игрока «Краснодара» в кафе «Кофемания».

В среду Кокорин также извинился перед федеральным чиновником Денисом Паком.

Напомним, Кокорин и Мамаев проходят по делу о нападении на Пака, Гайсина и водителя телеведущей. Спортсмены признали свою вину частично.