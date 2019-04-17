Гайсин рассказал о последствиях удара Мамаева

Генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин, проходящий потерпевшим по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал о своих ощущениях после удара игрока «Краснодара» в кафе «Кофемания».

«Мамаев ударил меня так, что очки помялись внутрь, скорее всего, это был удар ладонью, все-таки у него не такой большой кулак, чтоб занимал все расстояние от подбородка до очков», – передает РИА «Новости» слова потерпевшего.

Гайсин рассказал, что получил в результате нападения ссадины рук и внутреннее повреждение губы. По словам мужчины, он пришел в «Кофеманию» в тот момент, когда Кокорин и чиновник Минпромторга Денис Пак вели «активную дискуссию». Как сообщил Гайсин, он попытался разрешить конфликт, но ему помешал Александр Протасовицкий, схватив Гайсина за шею. После этого потерпевший получил удар по лицу от Мамаева.

«Финальная фраза со стороны футболистов была «китаец, уезжай домой», кажется, это сказал Кирилл (Кокорин)», – заявил Гайсин.

Кроме того, по словам гендиректора НАМИ, Мамаев раскаялся перед ним за то, что ударил Гайсина.

На суде адвокаты спортсменов отметили, что показания мужчины отличаются от тех, что он давал ранее.

Напомним, Кокорин и Мамаев проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя телеведущей. Спортсмены признали свою вину частично.

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и принял решение оставить Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября.

Ранее в суде Пак рассказал об оскорблениях по национальному признаку со стороны Кокорина и Мамаева.