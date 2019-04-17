УАЗ представил новую версию «буханки»

Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».

Автомобиль, предназначенный для экстремального бездорожья, получил название «Трофи», пишет «Российская газета».

Машина оснащена мостами «Спайсер» и блокировкой дифференциала, а также имеет «защитный» окрас кузова и внедорожные покрышки BF Goodrich R16 225/75. На крвше автомобиля установлена экспедиционная корзина, а на задней двери специальная лестница.

Опции внедорожника включают подогрев передних сидений и раздвижные форточки, кроме того, «буханка» имеет общий для замка зажигания и дверей ключ. Сиденья автомобиля обиты водоотталкивающим материалом повышенной прочности. Новая версия «буханки» получила двигатель ЗМЗ-40911 объемом 2,7 литра и мощностью 112 л.с. с пятиступенчатой коробкой передач BAIC.

Цена автомобиля стартует от 659 тыс. 910 рублей. Официального объявления о выходе автомобиля на российский рынок пока было.

Осенью прошлого года УАЗ пустил в продажу обновленную модель УАЗ «Пикап».