Экс-президент Перу умер после попытки суицида во время задержания

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17 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
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Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

Еще одна украинская компания требует денег от РФФото: Александр Максименко/РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма? Подробности...
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Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну

Россия и США должны дать друг другу больше времени на ответный ядерный ударФото: Global Look Press
В коридорах власти Вашингтона все больше людей верит: ядерная война допустима и в ней можно победить. Об этом заявил Ричард Берт, бывший американский эмиссар на переговорах с СССР по ядерному оружию. Росту агрессивных настроений помогают новые технологии, которые обещают защитить Америку от любого российского удара возмездия. Как Москва может снизить у ястребов соблазн применить ядерные боеголовки? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Команда Порошенко приготовилась к бегству

Знаменосцем бегущих называют генпрокурора Юрия ЛуценкоФото: president.gov.ua
Соратники Порошенко начинают покидать своего лидера. Фраза, брошенная бывшим губернатором Донбасса: «Когда корабль тонет, крысы бегут… Все переобуваются на ходу», – похожа на правду, отмечают местные эксперты. Несколько высокопоставленных сотрудников администрации Порошенко уже покинули свои места. Кого называют следующими в очереди перебежчиков и на какой день назначен самый массовый побег? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Несвоевременный роман, который очень вовремя

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
История войны за независимость в Донбассе, «донбасская герилья», как ее называет автор, для Прилепина – факт не литературной, а человеческой биографии. Жизнь разделилась на до и после Донбасса, и Донбасс сам по себе стал жизнью. Подробности...

Украина повисла в исторической невесомости

Глеб Простаков, журналист
Украинцы соскучились по рутине, от которой так устали россияне. Они с удовольствием променяли бы бесконечное шоу, опостылевшую телевизионную жвачку, фестиваль уличного протеста на будничное преобразование своей жизни. Подробности...
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Лукашенко отказывается принять новую реальность

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-белорусские отношения переживают очередное обострение. И проблема отнюдь не в том, что Москва и Минск не договорились о яблоках. Проблема в разности подходов: эмоции Лукашенко против ледяного прагматизма Путина. Подробности...
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            Экс-президент Перу умер после попытки суицида во время задержания

            17 апреля 2019, 18:35

            Текст: Абдулла Шакиров

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            Бывший президент Перу Алан Гарсия умер в госпитале Лимы после попытки самоубийства во время задержания, сообщили южноамериканские СМИ.

            Гарсия выстрелил себе в голову после того, как сотрудники прокуратуры предъявили ордер на его арест по подозрению в коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht, передает ТАСС со ссылкой на Telesur.

            Задержание экс-президента проходило в его доме в столице Перу. Как сообщил представитель госпиталя, Гарсия получил огнестрельное ранение правой части головы. Министр внутренних дел Перу Карлос Моран заявил, что во время задержания правоохранители действовали в рамках закона.

            Сообщается, что кроме Гарсии суд постановил арестовать бывшего министра производства Перу Луиса Наву и вице-президента государственной нефтяной компании «Петроперу» Мигеля Аталу, также проходящих по коррупционному делу Odebrecht. По информации следователей, экс-президент Перу мог получить от руководства компании 100 тыс. долларов за содействие в заключении выгодных для Odebrecht контрактов. Сам Гарсия обвинения отрицал. Отмечается, что с 17 ноября по 3 декабря 2018 года политик укрывался в посольстве Уругвая, покинув его после отказа в предоставлении убежища.


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