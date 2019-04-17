Экс-президент Перу умер после попытки суицида во время задержания

Бывший президент Перу Алан Гарсия умер в госпитале Лимы после попытки самоубийства во время задержания, сообщили южноамериканские СМИ.

Гарсия выстрелил себе в голову после того, как сотрудники прокуратуры предъявили ордер на его арест по подозрению в коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht, передает ТАСС со ссылкой на Telesur.

Задержание экс-президента проходило в его доме в столице Перу. Как сообщил представитель госпиталя, Гарсия получил огнестрельное ранение правой части головы. Министр внутренних дел Перу Карлос Моран заявил, что во время задержания правоохранители действовали в рамках закона.

Сообщается, что кроме Гарсии суд постановил арестовать бывшего министра производства Перу Луиса Наву и вице-президента государственной нефтяной компании «Петроперу» Мигеля Аталу, также проходящих по коррупционному делу Odebrecht. По информации следователей, экс-президент Перу мог получить от руководства компании 100 тыс. долларов за содействие в заключении выгодных для Odebrecht контрактов. Сам Гарсия обвинения отрицал. Отмечается, что с 17 ноября по 3 декабря 2018 года политик укрывался в посольстве Уругвая, покинув его после отказа в предоставлении убежища.