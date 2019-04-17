Объем экономики рунета оценили в 3,9 трлн рублей

Вклад рунета в российскую экономику оценивается в 3,9 трлн рублей, что на 11% больше, чем в 2017 году, следует из данных исследования, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

По данным РАЭК, аудитория рунета выросла на 3% относительно 2017 года, интернетом пользуются 92,8 млн россиян, что составляет 76% населения. Ежемесячно со смартфонов и планшетов в интернет выходят 24,3 млн пользователей, с компьютеров – 13,9 млн, пишут «Ведомости».

В исследовании отмечается, что интернет впервые обогнал телевидение по рекламным доходам: рынок интернет-рекламы в рунете составил 203 млрд рублей, рынок ТВ-рекламы – 187 млрд рублей. Транзакции на основных платформах превысили 511 млрд рублей, наибольший прирост наблюдался в онлайн-ритейле.

Накануне Госдума в третьем чтении приняла закон о надежном рунете.