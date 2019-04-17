Ученые РАН предупредили о грядущем потемнении на Земле

Увеличение объема космического мусора может привести к снижению количества солнечного света, поступающего на Землю, следует из доклада специалистов института динамики геосфер РАН.

В тезисах доклада, подготовленного к конференции «Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы», указывается, что в данный момент «происходит прогрессирующее засорение космоса во всех диапазонах размеров космического мусора (КМ), что, возможно, приведет к уменьшению потоков солнечного излучения, проходящего через земную атмосферу», передает «Интерфакс».

Авторы документа констатируют, что согласно результатам исследований оптическая толщина мелкого космического мусора «пока не представляет собой значительной величины».

«Но эта ситуация с излучением может заметно измениться, особенно с учетом каскадного эффекта Кесслера (гипотетическая ситуация, описанная ученым НАСА Дональдом Кесслером, при которой количество космического мусора сделает ближний космос непригодным для практического использования)», – подчеркивают ученые.

В свою очередь замдиректора департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Роскосмоса Михаил Симонов указал, что создание многоспутниковых орбитальных группировок в будущем потребует гораздо большей эффективности управления аппаратами, так как «облако» спутников над Землей будет настолько густым, что единичное столкновение сможет похоронить всю группировку, передает РИА «Новости».

Так, «при группировке выше 640 аппаратов (за основу взята первая прикидочная цифра группировки OneWeb) на орбитах до 1000-1100 километров формирует сферу, в каждой точке которой аппарат появляется с задержкой в 20-30 секунд».

Следовательно, «при любой коллизии в данной группировке дальнейшее развитие может быть фатальным».

При этом «фатальным» столкновение может стать не только для конкретной группировки, но и для «доступа в космос вообще».

Между тем научный руководитель Института астрономии РАН (ИНАСАН) Борис Шустов считает, что в будущем космический мусор «можно использовать в качестве топлива».

«Если удается разбить на молекулы, на частички, на атомы, то этот же самый мусор может использоваться для топлива для двигателей устройств, которые собирают мусор», – пояснил он.

Ученый отметил, такие технологии в данный момент «чрезвычайно активно развиваются».

Ранее стало известно, что в России придумали способ ловить космический мусор «лассо».