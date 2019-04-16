Макрон вошел в еще не потушенный Нотр-Дам-де-Пари

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к согражданам, прокомментировав пожар в Нотр-Дам-де-Пари и пообещав восстановить собор.

«Я хочу обратиться ко всем французам… Мэр Парижа находится все эти часы тут. И с первых всполохов огня я знаю, что она чувствовала, и что чувствовали жители города. И я хочу обратиться ко всем соотечественникам», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на BFM.

Макрон назвал Нотр-Дам-де-Пари «историей, литературой, воображением» Франции, местом, где народ пережил «эпидемии, войны, освобождение». По его словам, собор – «эпицентр» французской жизни и «эталон отсчета расстояний».

Макрон заявил, что Нотр-Дам является кафедральным собором всех французов, даже тех, кто ни разу в нем не был.

Президент Франци подчеркнул, что работа пожарных, национальных служб, парижской мэрии и сотрудников собора позволила «избежать самого худшего», но «битва еще не полностью выиграна». Он заверил, что «фасад и две основные башни находятся вне опасности», хотя предстоящие часы тушения пожара будут крайне сложными.

«Я вам торжественно заявляю сегодня вечером, что мы восстановим этот кафедральный собор. Все вместе. Это, без сомнения, часть судьбы Франции. И проект, который у нас будет на годы вперед», – сказал он, выразив поддержку католикам Франции и всего мира в святую неделю перед Пасхой.

Макрон ненадолго зашел внутрь еще не потушенного собора, с потолка продолжают сыпаться потоки искр. На опубликованных Figaro фотографиях Макрон стоит в темноте в соборе и жмет руку пожарному.

Напомним, огонь уничтожил часть собора, но Нотр-Дам-де-Пари избежал полного разрушения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказала о пожаре.