Совет ЕС одобрил ужесточение норм авторского права в Сети

В понедельник Совет Евросоюза одобрил директиву об ужесточении норм авторского права в интернете, которая ранее вызвала споры, сообщила пресс-служба председательствующей в Совете ЕС Румынии.

«Директива об авторском праве одобрена советом министров ЕС», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В конце марта реформу авторского права в интернете, противники которой опасались введения «цензуры» и «налога на гиперссылки», утвердил Европарламент. По новым правилам онлайн-сервисы должны делиться доходами с авторами произведений и редакциями СМИ. Особые споры касаются положений, которые обязывают онлайн-платформы нести ответственность за содержание, а также заключать «справедливые лицензионные соглашения с правообладателями».

Пять стран ЕС (Нидерланды, Люксембург, Польша, Италия и Финляндия) отказались поддержать реформу, так как директива «не имеет юридической ясности» и может привести к «правовой неопределенности» и посягнуть на права граждан стран Евросоюза.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о законе, которым Евросоюз готовится шокировать мир. Этот закон может ввести жесткую фильтрацию всего, что попадает в интернет: в том числе под угрозой свободное распространение информации, карикатуры и мемы, научный и культурный обмен. Отмечалось, что «цензура роботов» заставляет вспомнить о предложениях по переводу российского сегмента интернета на «китайский путь развития».