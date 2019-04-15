Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности «Седьмой студии», фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 млн рублей.

«Суд считает возможным назначить экспертизу», – огласила решение судья Ирина Аккуратова, передает РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Они подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей, предположительно 133 из них был похищены.