Германию назвали «проблемным ребенком» Европы

Германия раньше была для всех образцом, но теперь превратилась для Европы в проблемного ребенка, пишет немецкий таблоид Bild.

Правительство Германии на следующей неделе изменит экономические прогнозы на текущий год: вместо ожидаемого роста экономики в 1,8% ВВП выходят всего 0,5%. «Мини-рост!» – поражается автор статьи Кай Вайзе, передает RT.

Издание отмечает, что на протяжении десятка лет Германия в Европе была «примерным ребенком» с точки зрения экономики, но теперь становится «проблемным ребенком». Даже мировые валютные фонды существенно снизили ожидания от немецкой экономики, а американские СМИ констатируют «хрупкое будущее» страны.

Экономику страны ослабляют банки и автомобильная промышленность – в последнем полугодии 2018 году сбыт компаний автопрома страны пошел на убыль. Еще одна забота – таможенные пошлины. Торговые споры порождают неуверенность, инвесторы воздерживаются от вложений. США также собираются ввести таможенные пошлины на немецкие автомобили, а за год поставки в эту страну оцениваются в 27 млрд долларов.

Третья проблема – Brexit, который также способствует общей неуверенности.

Четвертая проблема – банки. Переговоры по слиянию между Deutsche Bank и Commerzbank говорят о том, насколько слабы стали немецкие кредитные организации.

Также немецкой экономике не хватает инвестиций, за что МВФ годами критикует Германию.

При этом правительство Германии и немецкий центробанк продолжают демонстрировать уверенность в себе, пишет Bild. Они уверены, что Германия не разорена, а лишь переживает «временную слабость». Причиной оптимизма называется немецкий рынок труда, где по-прежнему разыскиваются сотни тысяч работников – работодатели не сокращают работников, а ищут новых.

Издание констатирует, что большинство проблем, угнетающих экономический рост Германии, имеют политическую подоплеку.