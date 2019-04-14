Стрельба у ночного клуба Love Machine произошла в пригороде Мельбурна

В результате стрельбы у ночного клуба в пригороде австралийского Мельбурна Праран погиб один человек, сообщила полиция штата Виктория.

Стрельба рядом с ночным клубом Love Machine произошла около 3.20 (20.20 мск субботы), четыре человека были доставлены в больницу, передает РИА «Новости».

Позднее госпитализированный 37-летний мужчина скончался, еще один пострадавший находится в критическом состоянии.