Княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, когда те еще не умели читать, заявила глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко.

Гопко заявила о связи Украины и Франции через инвестиции и «культурные, традиционные вещи».

«Чего только стоит Анна Киевская», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на ZIK.

Как заявила Гопко, княжна «привезла Евангелие» во Францию, «еще когда французы не умели, можно сказать, читать».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как нынешние власти Украины пытаются записывать в украинцы всех исторических личностей, чьи имена несут на себе печать величия и достижений.

Напомним, сами французы всегда называли дочь Ярослава Мудрого Анной Русской, но лоббисты Киева добились, чтобы на ее памятнике во Франции табличку «Анна Русская» заменили на «Анна Киевская».