В РПЦ объяснили запрет йоги в СИЗО

Йога является практикой, связанной с индуизмом, православным христианам заниматься ею противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Йога – это практика, которая развилась на почве индуистской языческой традиции», – сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», передает РИА «Новости».

По словам священнослужителя, несмотря на утверждения некоторых о том, что йога – это не более чем набор физических упражнений, без духовных практик это уже не йога. Как комплекс упражнений она «предполагает вовлечение и души, и духа, в том числе она предполагает определенные виды медитации», добавил он.

«И, например, для православного человека заниматься йогой как целым комплексом упражнений – не только физических, но и затрагивающих духовную и психическую сферы – противопоказано», – продолжил митрополит Иларион.

«Для людей, которые не принадлежат к православной традиции, – наверное, это дело их личного выбора. Но я все-таки настаиваю на том, что йога – если это йога, а не просто отдельно взятые физические упражнения из этой системы, – не является некой внерелигиозной практикой, а она связана с конкретной религией, а именно с индуизмом», – заключил представитель РПЦ.

На прошлой неделе замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что в ближайшее время в следственные изоляторы вернут занятия йогой, которые были приостановлены после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру, где указывалось, что эти практики «ведут к мужеложству». Однако сама Мизулина назвала недостоверными сообщения, согласно которым она якобы потребовала запретить йогу в СИЗО.