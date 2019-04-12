Подозреваемого в поджоге церкви в Кондопоге подростка направили на лечение

Подросток, подозреваемый в поджоге деревянной Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопога, получает необходимую медицинскую помощь, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

Сараев сообщил, что «подросток прошел медэкспертизу, на которую был направлен», и в данный момент «он получает необходимую медицинскую помощь, которая есть у него по показаниям», передает ТАСС.

«Как давно он находится в спецучреждении, какого вида помощь получает – эта информация конфиденциальная», – добавил детский омбудсмен.

Ранее Петрозаводский городской суд отправил юношу на судебно-психиатрическую экспертизу в Москву, о ее результатах не сообщалось.

Напомним, уничтоживший Успенскую церковь пожар произошел в августе 2018 года. По предварительным данным, причиной стал поджог.

Позже под сгоревшим храмом нашли древний алтарный прируб.

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов, это был один из самых высоких деревянных храмов Русского Севера, его высота составляла 42 метра. Церковь была объектом культурного наследия федерального значения, богослужения в ней не велись с 2015 года.

Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию и выясняла, можно ли восстановить уникальный памятник.