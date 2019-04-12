Суд продлил домашний арест Калви

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, который обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

«Продлить обвиняемому Калви срок домашнего ареста на три месяца - до 14 июля 2019 года», – передает ТАСС постановление судьи Натальи Дударь.

Ранее Калви обратился к московскому суду с просьбой отпустить его под подписку о невыезде.

В четверг следствие обратилось в Басманный суд с ходатайством о продлении до 14 июля срока домашнего ареста Майкла Калви.

Просьба перевести его под домашний арест была связана с тем, что Калви вел активную инвестиционную и благотворительную деятельность, а также с наличием у него устойчивых социальных связей, трех детей и поручительств за него.

В феврале Калви и еще четырех сотрудников Baring Vostok задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

Основатель фонда отвергал эти обвинения, однако Басманный суд Москвы арестовал его и отправил в СИЗО.