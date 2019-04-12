Калви попросил суд отпустить его под подписку

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве, обратился к московскому суду с просьбой отпустить его под подписку о невыезде.

Калви заявил, что «готов исполнять все условия домашнего ареста, но даже подписка о невыезде сможет удовлетворить задачи следствия», передает РИА «Новости».

Защита американского инвестора просит суд также избрать альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 5 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Дмитрия Клеточкина.

Против залога выступила следователь, сославшись на величину ущерба в рамках дела (2,5 млрд рублей).

«Он может сесть в консульский автомобиль, и больше мы его никогда не увидим», – сказала представитель Следственного комитета.

Представитель потерпевший стороны также выразил несогласие с просьбой адвоката Калви о смягчении меры пресечения.

Напомним, следствие в четверг обратилось в Басманный суд с ходатайством о продлении до 14 июля срока домашнего ареста Майкла Калви.

Просьба перевести его под домашний арест была связана с тем, что американский инвестор вел активную инвестиционную и благотворительную деятельность, а также с наличием у него устойчивых социальных связей, трех детей и поручительств за него.

Напомним, в феврале Калви и еще четырех сотрудников Baring Vostok задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

Основатель фонда отвергал эти обвинения, однако Басманный суд Москвы арестовал его и отправил в СИЗО.