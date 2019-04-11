При обрушении козырька Московского планетария пострадала женщина

Козырек Московского планетария обрушился вечером в центре столицы, один человек пострадал.

«Произошло обрушение облицовочного кирпича на площади около 2 погонных метров на входе в Московский планетарий по адресу: улица Садово-Кудринская, дом 5», – сообщили экстренные службы РИА «Новости».

Согласно предварительным данным, в результате ЧП пострадала женщина, которой на плечо упал кирпич. Ей оказали помощь в медпункте планетария.

В данный момент обстоятельства обрушения кирпича выясняются.

Ранее в Дзержинске рухнула кровля цеха, в результате чего погиб один человек.