Кровля цеха в Дзержинске рухнула на рабочих, есть жертвы

В Дзержинске на заводе «Химмаш» рабочий погиб в результате обрушения кровли, сообщили в управлении МЧС Нижегородской области.

«Кровля здания обрушилась в неэксплуатируемом цехе завода «Химмаш» в Дзержинске при проведении демонтажных работ. Обрушение произошло на площади 3,2 тыс. кв. м. Один человек погиб», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

По информации «Интерфакса», во время работ рабочие задели конструкцию, которая поддерживала кровлю. В региональной службе скорой помощи сообщили, что под завалами могут находиться один или два человека.

На прошлой неделе в Дзержинске на заводе «Кристалл» взорвался цех по производству взрывчатки. Причиной взрыва назвали нарушение правил безопасности при производстве.