Бывший штаб российских военных в Тбилиси отдали любителям граффити

Здание в Тбилиси, в котором до конца 2006 года располагался штаб Группы российских войск, отдали на откуп любителям граффити, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

После того, как российский штаб досрочно покинул Тбилиси, местные власти не знали, что с ним делать. Здание располагается в престижном месте столицы Грузии, которое связывает два лучших района – Ваке и Сабуртало. Сначала его думали снести, однако почему эти планы не выполнены до сих пор, неизвестно. Чтобы придать зданию, в котором после вывода военных немало помародерствовали, приятный для глаза вид, его отдали на откуп любителям граффити – их активно привлекает мэр Тбилиси Каха Каладзе к раскрашиванию подземных переходов.

Штаб по договоренностям должны были вывести в 2008 году, однако в 2006-м при экс-президенте Михаиле Саакашвили Грузия арестовала четырех российских офицеров в Тбилиси. Их освободили после вмешательства ОБСЕ, однако отношения двух стран именно после этого инцидента начали резко ухудшаться.