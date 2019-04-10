Газпром предупредили о проблемах из-за Brexit

«Газпромбанк» предупредил Газпром о рисках удорожания заимствований в случае Brexit, компании рекомендовано сосредоточиться на других рынках капитала в Евросоюзе и рассмотреть выпуск облигаций в юанях.

Выход Британии из ЕС может увеличить стоимость финансовых услуг и привести к удорожанию заимствований для Газпрома, передает Reuters со ссылкой на «Газпромбанк».

Банк видит в Brexit и возможности для Газпрома – в том числе ожидается рост ликвидности рынка в евро, также появятся дополнительные ресурсы для инвестирования на рынках капитала. Предполагается, что Газпром может сосредоточиться на больших объемах эмиссий в нескольких финансовых центрах Евросоюза, чтобы привлечь широкий круг инвесторов.

Кроме того, предлагается диверсифицировать рынки займов за счет выпуска облигаций в юанях.

«Газпромбанк» считает, что рынок долга в фунтах после Brexit может стать восприимчивее к потребностям качественных заемщиков, в связи с чем Газпром должен «наблюдать и выходить по возможности». Благоприятным источником займов для Газпрома называется рынок долга в швейцарских франках.

Ранее в посольстве России в Лондоне рассказали, как Brexit скажется на отношениях Москвы и Лондона.