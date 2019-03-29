Дипломат рассказал о влиянии Brexit на отношения России и Британии

Нервозность в Великобритании, связанная с выходом страны из Евросоюза (Brexit), негативно сказывается на отношениях с Россией, заявил советник-посланник посольства России в Лондоне Иван Володин.

По его словам, отношения между Россией и Великобританией находятся не в лучшем состоянии, но это вовсе не связано с Brexit. Дело в общей нервозности в стране, которую создает выход из ЕС, передает ТАСС.

«Иногда складывается впечатление, что Россия избрана объектом, на котором британские политики – не только официальные лица, но и члены парламента, оппозиционные политики, СМИ – отрабатывают демонстрацию своей решительности, готовности отстаивать британские национальные интересы, роль Великобритании как проводника общезападных ценностей в мире» – отметил дипломат на экспертной дискуссии клуба «Валдай».

Подобные противоречия возникают между Берлином и Парижем, однако в корне отличается тональность дискуссии, подчеркивает Володин. Он также выразил надежду, что вскоре Москва и Лондон смогут постепенно восстановить взаимоотношения, если позиция Брюсселя смягчиться.

Ранее были названы наиболее вероятные претенденты на место Терезы Мэй, которая обещала уйти в отставку, если парламент поддержит предлагаемую сделку с Евросоюзом по Brexit.

Стало известно, когда парламент Британии в третий раз проголосует по вопросу Brexit. Депутаты Палаты общин отвергли все альтернативные варианты сделки с Евросоюзом по Brexit.