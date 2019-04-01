МИД «потроллил» Украину из-за недопуска российских наблюдателей на выборы

Министерство иностранных дел России выпустило шутливый комментарий по итогам состоявшихся на Украине президентских выборов, в котором в связи с недопуском российских наблюдателей предложило ознакомиться с прогнозом погоды в украинских городах.

«В связи с многочисленными просьбами прокомментировать ситуацию на Украине по состоянию на 1 апреля информируем: из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля», – говорится в видео, опубликованном в Facebook МИД России.

Далее сообщается о том, какая сейчас погода в Киеве, Харькове, Одессе.

«В целом, все ясно», – подытожили в МИД.

Напомним, Украина решила не пускать российских наблюдателей на выборы президента страны.

Отметим, что в Госдуме предлагают не признавать выборы на Украине в связи с тем, что проголосовать не смогли жители Донбасса и украинцы, проживающие в России.